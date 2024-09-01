بينها الى العراق.. إيران تكشف قيمة صادراتها في 5 أشهر

وأوضح محمد رضواني فر، مساعد وزير الاقتصاد رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية، أن "حجم الصادرات غير النفطية للبلاد بلغ خلال الأشهر الخمسة الأخيرة 60.5 مليون طن، بما يشير إلى زيادة بواقع 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".وأشار "رضواني فر" إلى أن إجمالي صادرات إيران، بما يشمل النفط الخام والمازوت والخدمات الفنية الهندسية والصادرات عبر المسافرين، بلغ 41 مليارا و700 مليون دولار، في غضون الأشهر الخمسة الأخيرة أيضا.وبين مساعد وزير الاقتصاد أن وجهات الصادرات الإيرانية تشمل الصين والعراق والإمارات وتركيا وأفغانستان وباكستان والهند، لافتا إلى أن هذه الدول السبع استحوذت على 82% من قيمة مجموع صادرات البلاد.