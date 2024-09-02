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جدل في إيران حول سبب اختيار بزشكيان العراق كأول وجهاته الخارجية
دوليات
2024-09-02 | 03:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,616 مشاهدة
السومرية نيوز-دوليات
كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، سبب اختيار العراق لأول زيارة خارجية له بعد انتخابه رئيسا.
وقال بزشكيان في اول ظهور متلفز له، ان "خياره الأول للسفر الخارجي هو العراق، والسبب أنني أردت الذهاب إلى
النجف
لزيارة الإمام علي (ع)".
ورداً على هذا الحديث، كتب محمد جواد أكبرين (رجل دين وصحفي) في تغريدة على تويتر: قال الرئيس الليلة الماضية إن وجهة رحلته الرسمية الأولى هي إلى العراق "للحج".
وأضاف انه "لذلك فإن رحلته شخصية ويجب أن يذهب على نفقته الخاصة، وليس مع ميزانية الحكومة وبيت المال.
وكشفت تقارير في وقت سابق ان بزشكيان سيزور العراق في نهاية أيلول الجاري.
وكان الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي يستعد لزيارة العراق قبل أيام قليلة فقط من وقوع حادثة تحطم الطائرة التي كانت تقله وادت لوفاته رفقة وزير الخارجية السابق امير عبداللهيان.
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