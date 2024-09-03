مصرع 12 مهاجرا بغرق مركب في قناة المانش

وقال خفر السواحل إن القارب واجه صعوبات قبالة سواحل فرنسا، بالقرب من كاب غري نيه ظهرا، مشيرا إلى أن 60 شخصا كانوا على متنه.وأفاد الملازم إتيان باجيو بحسب وكالة فرانس برس، بأن السفينة "مينك" التي استأجرتها الدولة، والتي رصدت القارب هبت لنجدته فور تحطمه.وأضاف أن عمليات البحث لا تزال جارية. وتقوم القوارب التي انتشلت الضحايا بإعادتهم الى بولون-سور-مير في شمال فرنسا.وقال وزير الداخلية في الحكومة الفرنسية المستقيلة جيرارلد دارمانان على منصة "إكس"، إنّ هذا الحادث أسفر عن "عدد من الجرحى"، مضيفا أنه توجّه إلى مكان الحادث في شمال فرنسا في لو با دي كاليه.بالإضافة إلى مينك، تم حشد رجال الإطفاء ومروحيات تابعة للبحرية وزورقي صيد وسفينتين عسكريتين للقيام بالمهمة.