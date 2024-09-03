تعليق أمريكي جديد يخص "الرد الإيراني": نتعامل بجدية

وقالت البنتاغون، "لن نتكهن بشأن ما إذا كانت إيران ستنفذ تهديدها بضرب إسرائيل أم لا، ونتعامل مع هذا التهديد بجدية".

وأضافت "ملتزمون بالتوصل بسرعة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين"، مشيرة الى أن "أوستن أكد في اتصال بنظيره الإسرائيلي أن قادة حماس يجب أن يحاسبوا لمسؤوليتهم عن مقتل رهائن مدنيين".

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكي "سياستنا واضحة بمعارضة عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية".



وتواجه منطقة الشرق الأوسط، خطر اتساع دائرة الصراع، وذلك بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة "إسرائيلية" على الضاحية الجنوبية ل‍‍بيروت.