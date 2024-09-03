الصين.. ضبط أموال بمنزل الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة البترول

ضبطت الشرطة القضائية في الصين، أموالا طائلة في منزل الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة البترول.

ووجدت الشرطة الأموال في الطابق السفلي من منزل الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، وانغ يلين، الذي تم اعتقاله، بحسب موقع "الصين بالعربية".

وسبق أن أعلنت السلطات الصينية، أن المدير السابق لمؤسسة البترول الوطنية يخضع للتحقيق للاشتباه في ضلوعه في قضايا فساد.



