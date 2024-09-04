استقالة وزير خارجية أوكرانيا

وأضاف ستيفانشوك، وفقا موقع "الحرة"، أن طلب الاستقالة سيناقشه أعضاء البرلمان قريبا، بعد أن قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن العمل يجري على تغييرات في الحكومة، لتعزيزها وتحقيق النتائج التي تحتاجها أوكرانيا.وكان الحزب الحاكم قد أعلن الثلاثاء، أن 6 سياسيين أوكرانيين على الأقل، بينهم وزراء، استقالوا، في حين أقيل مستشار رئاسي عشية تعديل وزاري كبير.وبعد عامين ونصف العام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، كتب ديفيد أراخاميا، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، في منشور على تطبيق تلغرام: "كما وعدنا، يمكن توقع حصول تعديل حكومي كبير هذا الأسبوع. أكثر من 50 بالمئة من أعضاء الحكومة سيتم تغييرهم. غداً سيكون يوم إقالات، واليوم التالي يوم تعيينات".ومن أبرز الذين قدّموا استقالاتهم، مساء الثلاثاء، وزراء الصناعات الاستراتيجية والعدل والبيئة.ويحاول زيلينسكي من هذه الخطوة تعزيز الثقة في فريقه، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات عديدة، بما في ذلك القصف الروسي اليومي، وفقا لفرانس برس.ومنذ بداية الحرب، أجرى زيلينسكي تعديلات وزارية عديدة، من بينها إقالته في سبتمبر وزير الدفاع، أوليكسي ريزنيكوف، بعد فضائح فساد، واستبداله رئيس أركان الجيش، رستم أميروف، إثر انتكاسات منيت بها القوات المسلحة في ساحة المعركة.وبدأت الولاية الرئاسية الأولى لزيلينسكي في 2019 وانتهت في مايو الماضي، لكنّه باق في منصبه بموجب الأحكام العرفية المعمول بها منذ بدء الغزو الروسي.