الهند تعلن قفزة بصادراتها الدفاعية بأكثر من 30 ضعفا

أعلنت الهند، عن تحقيق قفزة بصادرات الدفاع الى دول عدة بأكثر من 30 ضعفا.

وفي السنوات العشر الماضية، أدت الصراعات العالمية مثل الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا والقتال بين "إسرائيل" وحماس إلى تعزيز الأعمال التجارية بشكل أكبر.

ووفقًا لأحدث التقارير الإعلامية، فإن صناعة الدفاع المتنامية في الهند تزود الآن أكثر من 90 دولة حول العالم، حيث تعمل الحكومة بنشاط على دفع أنظمة الترخيص والموافقات الأسهل.

بينما ظهرت الولايات المتحدة كأكبر وجهة لصادرات الدفاع، تركز الحكومة الهندية أيضًا على دول في إفريقيا وأماكن أخرى لتوريد المعدات الدفاعية، مع خطوط ائتمان أسهل ودفع دبلوماسي، وفقًا لتقرير في ThePrint.

وقالت وزارة الدفاع الهندية، في بيان إعلامي، إن صادرات الدفاع في البلاد وصلت إلى رقم قياسي بلغ 2.63 مليار دولار في السنة المالية 2023-24، وهو نمو بنسبة 32.5 في المائة عن السنة المالية الماضية عندما كان الرقم 1.9 مليار دولار.

وتشير أحدث الأرقام إلى أن صادرات الدفاع الهندية نمت بمقدار 31 مرة في السنوات العشر الماضية مقارنة بالسنة المالية 2013-2014،" وفقًا للبيان الصحفي.

وساهم القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام الدفاعي بنحو 60 في المائة و40 في المائة على التوالي، بالإضافة إلى ذلك، كان هناك ارتفاع في عدد تراخيص التصدير الصادرة لمصدري الدفاع خلال السنة المالية 2023-2024، بحسب التقرير.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الاتحادية: "هذا النمو هو انعكاس للقبول العالمي لمنتجات وتقنيات الدفاع الهندية".