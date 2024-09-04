إيران تهدد: سنرد بقسوة على اغتيال هنية

وقالت قيادة الأركان إنها "سترد بقسوة على الكيان الصهيوني وعليه ألا يحلم بأن لن ترد على اغتيال هنية".

وكانت إيران أكدت، مساء أول أمس الاثنين، أنها تبحث عن خفض التوتر، فيما اشارت الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يسعى الى ذلك.

يشار الى أن منطقة الشرق الأوسط، تواجه خطر اتساع دائرة الصراع، وذلك بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة "إسرائيلية" على الضاحية الجنوبية ل‍‍بيروت.