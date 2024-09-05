حملة هاريس تقبل شروط مناظرة ترامب "تتضمن كتم الميكروفونات"

وبحسب موقع "الحرة" تعد هذه المناظرة الأولى بين ترامب وهاريس، التي أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي بعد أن تنحى الرئيس، جو بايدن، في 21 يوليو، عقب أدائه المتواضع في مناظرة سابقة، في أواخر يونيو الماضي، أمام ترامب.وقال المصدر، الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، إن حملة هاريس لا تزال تأمل في تحديد فترات قد تخصصها قناة "إيه بي سي نيوز"، التي ستستضيف المناظرة في العاشر من سبتمبر، لإلغاء كتم صوت الميكروفونات والسماح للمرشحين بالرد.صعود هاريس إلى قمة التذكرة الديمقراطية أدى إلى إعادة إحياء الحملة التي كانت تواجه شكوكاً بشأن فرص بايدن. ورغم أن ترامب كان قد تفوق على بايدن في استطلاعات الرأي، خاصة في الولايات المتأرجحة، إلا أن هاريس استطاعت التقدم على ترامب في بعض الاستطلاعات الوطنية.خلال عطلة نهاية الأسبوع، دعت هاريس ترامب إلى مناظرتها مع تشغيل الميكروفونات طوال الحدث.من المعروف أن ما يسمى بـ"الميكروفونات الساخنة" يمكن أن تكون سلاحا ذا حدين، حيث تلتقط أحيانا تعليقات غير مقصودة لا تكون موجهة للجمهور، بينما تساهم الميكروفونات المكتومة في منع المقاطعات بين المتناظرين.كما وافق المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، تيم والز، والمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، جي دي فانس، على مناظرة، في الأول من أكتوبر، على قناة "سي بي إس نيوز".