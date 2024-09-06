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صيف 2024 الأكثر حرارة على الأرض
دوليات
2024-09-06 | 05:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
542 مشاهدة
السومرية نيوز – منوعات
كان صيف عام 2024 الأكثر حرارة على الإطلاق على كوكب الأرض، ما يزيد من احتمالية أن ينتهي هذا العام باعتباره الأكثر دفئا منذ بدء القياس، حسبما أوردت خدمة المناخ الأوروبية "كوبرنيكوس".
وإن كان هذا يبدو مألوفا، فذلك لأن الأرقام القياسية التي حطمها العالم تم تسجيلها العام الماضي فقط في حين يستمر تغير المناخ الناجم عن النشاطات البشرية - مع دفعة مؤقتة من ظاهرة النينيو - في زيادة درجات الحرارة والطقس المتطرف، وفقا لعلماء.
وبلغ متوسط درجات الحرارة في الشطر الشمالي من الأرض خلال الصيف - يونيو ويوليو وأغسطس - 16.8 درجة مئوية. وهذا أعلى بمقدار 0.03 درجة مئوية من الرقم القياسي المسجل عام 2023، وفقا لكوبرنيكوس.
وتعود سجلات كوبرنيكوس إلى عام 1940، لكن السجلات الأميركية والبريطانية واليابانية، التي بدأت في منتصف القرن التاسع عشر، تظهر أن العقد الماضي كان الأكثر حرارة منذ إجراء القياسات المنتظمة وربما منذ حوالي 120 ألف عام، وفقا لبعض العلماء.
وفي آب 2024 و2023 كانا أكثر شهور آب حرارة على مستوى العالم عند 16.82 درجة مئوية.
وفي تموز 2024، وللمرة الأولى منذ أكثر من عام، لم يسجل العالم رقما قياسيا من حيث ارتفاع درجات الحرارة، إذ تراجعت حرارته قليلا عن نظيره في عام 2023، ولكن لأن يونيو 2024 كان أكثر دفئا بكثير من نظيره في 2023، كان هذا الصيف ككل هو الأكثر حرارة، كما قال مدير كوبرنيكوس، كارلو بونتيمبو.
وقال ستيفان رامستورف، عالم المناخ في معهد بوتسدام لأبحاث المناخ، والذي لم يشارك في الدراسة "إن ما تشير إليه هذه الإحصاءات الرصينة هو كيف تحكم أزمة المناخ قبضتها علينا"، وفقا للأسوشيتد برس.
وحتى الشهر الماضي، كان بونتيمبو، شأنه شأن بعض علماء المناخ الآخرين، على الحياد بشأن ما إذا كان عام 2024 سيحطم الرقم القياسي لأكثر عام حرارة تم تسجيله العام الماضي، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن آب 2023 كان أكثر دفئا من المتوسط.
ولكن بعد ذلك، تطابق آب 2024 مع عام 2023، ما جعل بونتيمبو "متأكدا تماما" من أن هذا العام سينتهي به الأمر ليكون الأكثر حرارة على الإطلاق.
وقال بونتيمبو "حتى لا يصبح عام 2024 الأكثر دفئا على الإطلاق، نحتاج إلى رؤية تبريد أفقي كبير للغاية خلال الأشهر القليلة المتبقية، وهو ما لا يبدو مرجحا في هذه المرحلة".
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