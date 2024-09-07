تركيا تقبض على نعامة تسللت عبر الحدود

السومرية نيوز - دولي

عثرت السلطات التركية في كليس، على نعامة في منطقة أكجاباغلار، بالقرب من الحدود السورية.

وبحسب المعلومات فيُعتقد أن النعامة قد هربت من سوريا وعبرت الحدود إلى تركيا.

وبعد العثور عليها من قبل أشخاص كانوا يعملون في الحقول، تم إبلاغ القوات الامنية والفرق المعنية من إدارة حماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية.

تم تسليم النعامة لاحقًا إلى مسؤولين من حديقة الحيوانات التابعة لبلدية غازي عنتاب الكبرى، حيث ستتم رعايتها هناك.