شيخ الأزهر يوجه رسالة للمسلمين

السومرية نيوز – دولي

طالب شيخ الأزهر أحمد الطيب، بضرورة رفع الوعي العام بالقضايا المجتمعية المعاصرة، داعيا إلى تنفيذ حملات مؤثرة لرفع الوعي بقضية المياه وأهمية ترشيد الاستهلاك.

وأشار شيخ الأزهر، خلال استقباله وزيري الري والأوقاف المصريين، إلى أن "هناك فجوة بين التشريعات الإسلامية المتعلقة بترشيد المياه وبين سلوك بعض المسلمين على أرض الواقع"، مؤكدا "استعداد الأزهر لتصميم مقرر دراسي لتناول القضايا المجتمعية المعاصرة وفي مقدمتها قضايا البيئة والمناخ ورفع الوعي بأهمية ترشيد المياه، وتحديثه بما يطرأ ويستحدث من قضايا".

وأشار الطيب، إلى "أهمية صياغة هذه المقررات الدراسية بأسلوب سهل ومبسط يتناسب مع المراحل التعليمية المختلفة، تتناول موضوعات كالنظافة وترشيد المياه".

وأكد "أهمية القيام بحملات إعلامية مؤثرة تتناول رفع الوعي بقضية المياه وأهمية ترشيدها والحفاظ على إستدامة مواردها، وعرضها بشكل جاذب للأطفال والشباب، وتخصيص مساحات مناسبة لها في القنوات الأكثر مشاهدة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي".

كما أكد "على دور المساجد في تناول القضايا المجتمعية المعاصرة، وضرورة تثقيف الأئمة وإعدادهم لتناول هذه القضايا، وضرورة تزويد المساجد والأماكن العامة بأفضل الممارسات العملية التي تساعد على ترشيد المياه والحفاظ على البيئة".