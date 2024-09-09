تحذير من عاصفة مغناطيسية.. ماذا سيحصل غداً؟

السومرية نيوز – دولي

حذر خبراء الأرصاد الجوية من عاصفة مغناطيسية قد تضرب الأرض يوم غد الثلاثاء، قد يرافقها حدوث شفق قطبي.

وقال كبير المتخصصين في مركز "فوبوس" للأرصاد الجوية ميخائيل ليو، إنه "من المتوقع حدوث عاصفة مغناطيسية تستمر حوالي يوم على الأرض، مساء الثلاثاء، ومن المحتمل حدوث شفق قطبي في النصف الشمالي من الجزء الأوروبي من روسيا".

وكتب ليو في قناته على "تلغرام": "ينتظر الأرض اصطدامان للمواد الشمسية، يمكن أن يندمجا على الأرجح في عاصفة مغناطيسية واحدة تستمر حوالي يوم، ومن المتوقع أن تبدأ هذه العاصفة المغناطيسية بعد الساعة 18:00 من يوم الثلاثاء، وتستمر حتى ظهر يوم الأربعاء، مع أقصى شدة مباشرة بعد منتصف الليل".

وأشار ليو إلى أنه "من المتوقع أن تكون العواصف المغناطيسية ضعيفة ومتوسطة المستوى. مع احتمالية تبلغ حوالي 30%، من الممكن حدوث الشفق القطبي في النصف الشمالي من الجزء الأوروبي من البلاد".

يُذكر أن العاصفة المغناطيسية تحدث إثر نشاط شمسي مفاجئ، مما ينتج عنه ازدياد في ظاهرة الشفق القطبي، واتساع مجال رؤيته على مستوى الكوكب.