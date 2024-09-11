لأول مرة بتاريخ الكويت.. تعيين 4 سيدات مديرات في النيابة العامة

وبحسب وسائل إعلام كويتية، أصدر النائبُ العام المستشار الصفران، قرارًا بنقل رؤساء نيابة إلى النيابة الكلية، وبإعادة تشكيل إدارات النيابات الجزئية والتخصصية ومكتب فحص البلاغات والشكاوى، ودخول المرأة ضمن تشكيل إدارات النيابات بتعيين 4 سيدات مديرات.وشمل القرارُ لأول مرة ترقيةَ 4 نساء لمنصب مديرات نيابة؛ إذ تمت ترقية كلٍّ من: منيرة الوقيان لمنصب نيابة الإعلام، ونورة العثمان في نيابة الفروانية، وغنيمة الصرعاوي في نيابة حولي، ونوف السعيد في نيابة الأحداث.