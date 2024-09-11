إيلون ماسك يقدم عرضا مريبا لمغنية أمريكية شهيرة

– دولي

تقدم رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بعرض "غريب" للمغنية تايلور التي أعلنت دعمها المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وعرض عليها أن يمنحها طفلا ويعتني بقططها في منزله.

وقال ماسك في منشوره إن "سويفت وصفت نفسها بأنها سيدة القطط التي لا تنجب، وهو مصطلح استخدمه جي دي فانس، نائب الرئيس المرشح من قبل دونالد ترامب، من أجل السخرية من النساء اللاتي ليس لديهن أطفال".

وكتب ماسك على منصة "إكس": "حسنا تايلور.. لقد فزتِ.. سأمنحكِ طفلا، وسأحرس قططك بحياتي".

وكانت نجمة البوب الأمريكية قد قالت في منشور عبر "إنستغرام": "أعتقد أنها قائدة موهوبة (هاريس)، وتتمتع بيد ثابتة، وأعتقد أننا يمكننا تحقيق الكثير في هذا إذا كنا تحت قيادة هادئة وليست فوضوية. لقد تأثرت كثيرا باختيارها لرفيقها في الترشح تيم والز، الذي كان يدافع عن حقوق مجتمع المثليين، والتلقيح الصناعي، وحق المرأة في جسدها لعقود".

واختتمت المغنية منشورها بتوقيع "تايلور سويفت، سيدة القطط التي لا تنجب"، كما هاجمت حملة ترامب لاستخدامها صورا مولدة بالذكاء الاصطناعي "لتأييد ترامب زورا" على حد وصفها.

وجاء تصريح النجمة الموسيقية العالمية بعد وقت من التكتم بشأن اختيارها للمرشح في الانتخابات في الثاني المقبل.

وتسبب تعليق ماسك على منشور في موجة من الانتقادات عقب الرسالة التي وصفها الكثيرون بأنها "غريبة" و"مريبة".

وكتب أحد المستخدمين معلقا على كلمات رجل الأعمال الأمريكي: "هذه الأمور مريبة"، فيما علق آخرون بتعليقات مماثلة من بينها "أنت مريب وغريب".

ولا يضيع مالك "سبيس إكس" أية فرصة للسخرية من ترشح نائبة الرئيس الأمريكي الحالي، كامالا هاريس، لمنصب الرئاسة في الانتخابات القادمة.

وبعد المناظرة التي جرت بين هاريس وترامب الأربعاء، اعتبر إيلون ماسك أن المتحدة لن تصل أبدا إلى كوكب المريخ إذا فازت هاريس بالانتخابات الرئاسية.

ودعا ماسك في منشور عبر منصة "إكس" الأربعاء إلى إصلاح جدي للحكومة الأمريكية، محذرا من مغبة الاستمرار في تشديد التشريعات في البلاد.

وسبق أن اعترف ماسك بأن هاريس "تجاوزت توقعات" الكثيرين خلال المناظرة مع ترامب، إلا أنه أعرب عن اعتقاده بأن ترامب "سيحقق نتائج أفضل بكثير" كرئيس للدولة.