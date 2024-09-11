زيلينسكي يتحدث عن "خطة الانتصار": تدفع روسيا لإنهاء الحرب

وأفاد زيلينسكي، في حديثه أثناء فعالية منصة السنوية تقيمها كييف، بأنه من المهم أن تقدم أوكرانيا الخطة لحلفائها قبل القمة الدولية الثانية للسلام يريد عقدها في وقت لاحق من هذا العام.وأضاف أن الخطة "إذا دعمها الشركاء، فسيصبح إجبار على إنهاء الحرب أمرا أكثر سهولة على أوكرانيا".وتابع قائلا: "ما الغرض من هذه الخطة؟ إنها تعزيز كبير لقوة أوكرانيا، وفي رأيي، سيكون لها تأثير نفسي وسياسي على قرار بإنهاء هذه الحرب".وتحدث زيلينسكي لأول مرة عن الخطة الماضي، قائلا إنه يريد مناقشتها مع وخليفتيه المحتملين بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في .ومن المتوقع أن زيلينسكي إلى العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الحالي.