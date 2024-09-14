واشنطن توافق على بيع رومانيا 30 طائرة أف-35

وبحسب موقع "الحرة"، يغطي العقد الذي لا يزال يحتاج إلى مصادقة الكونغرس الأميركي، شراء بوخارست ل32 طائرة "أف-35 آيه" من انتاج الأميركية العملاقة في مجال والدفاع.واعتبر بيان للخارجية الأميركية أن "هذه الصفقة المقترحة تدعم أهداف السياسة وأهداف للولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن حليفة ضمن تعد قوة مهمة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا".ويأتي الإعلان عن الصفقة في الوقت الذي يبدأ فيه طيارون أوكرانيون التدرب في مركز خاص في رومانيا، هذا الأسبوع، على قيادة طائرات أف-16 الأميركية الصنع والتي وافقت واشنطن على أن تستخدمها لمواجهة القوات الروسية.وافتتحت رومانيا مركز تدريب على طائرات أف-16 في قاعدة فيتشتي الجوية في الثاني/نوفمبر 2023، وتعهدت بتدريب الأوكرانيين هناك أيضا.والخميس، التقى وزير الأميركي أنتوني بلينكن بنظيرته الرومانية لومينيتا أودوبيسكو، حيث أعرب عن شكره لبوخارست لتزويدها أوكرانيا بمنظومة باتريوت للدفاع الجوي.