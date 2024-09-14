وفاة رئيس وزراء الكويت الأسبق.. من هو "الشيخ جابر المبارك الصباح"

الشيخ جابر المبارك، من مواليد عام 1942، وتدرج في عدة مناصب حكومية منذ العام 1968، أبرزها توليه حقيبتي الداخلية والدفاع، وتعيينه نائبا أولا لرئيس الوزراء، حتى عُين في 2011 رئيسا للوزراء واستمر حتى 2019،وفي بدايات مسيرته العملية تولى الراحل، منصب مراقب الشؤون الإدارية والمالية في الديوان الأميري ثم مدير إدارة فوكيل وزارة مساعد للشؤون الإدارية والمالية.وعين بعد ذلك محافظا لحولي في 19 مارس 1979 ثم محافظا للأحمدي، قبل أن يتولى حقيبة وزارة الشؤون والعمل، ثم حقيبة وزارة الاعلام، ثم تولى منصب مستشار في مكتب سمو أمير البلاد.الشيخ جابر مبارك الحمد المباركوفي 14 فبراير 2001 تم تعيين الشيخ جابر المبارك نائبا لرئيس ووزيرا للدفاع، وعين في المنصب نفسه في التي شكلت في 14 يوليو 2003.وفي 9 فبراير 2006 عين نائبا أول لرئيس ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع وأعيد تعيينه في المناصب نفسها في التشكيلين الحكوميين اللذين أجريا في 11 يوليو 2006 و25 مارس 2007.وتولى الشيخ جابر المبارك في 28 أكتوبر 2007 إثر تعديل وزاري منصب النائب الأول لرئيس وزير الدفاع، وأعيد تعيينه في المنصب نفسه في الحكومات المتعاقبة التي شكلت في مايو 2008 ويناير 2009 ومايو 2009 ومايو 2011، إلى أن قدمت استقالتها في 28 نوفمبر 2011.وفي نوفمبر 2011 عُين الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس واستمر في منصبه حتى 2019.