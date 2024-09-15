حرب بالونات القمامة تعود بين الدولتين الكوريتين

يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إرسالها بالونات مماثلة إلى الجنوب، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء يونهاب .وجاء في بيان لهيئة الأركان المشتركة الجنوبية، أن بالونات الشمالية قد تصل إلى محافظة جيونجي تحيط بسيول، محذرة المواطنين من إمكانية سقوط أشياء، كما طلبت إبلاغ الجيش أو الشرطة عن البالونات.وأرسلت الشمالية يوم الأربعاء حوالي 20 بالوناً يحتمل أنها تحتوي على نفايات نحو الجنوب، لكنها فشلت في عبور الخط الفاصل العسكري.وأطلقت الشمالية منذ أواخر مايو (أيار) الماضي آلاف البالونات تحتوي على نفايات كرد انتقامي على المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ يرسلها منشقون شماليون وناشطون في عبر الحدود.وتعد حملة البالونات ليل السبت أحدث سلسلة من الاستفزازات تقوم بها الشمالية هذا الأسبوع.ويوم الخميس، أطلقت الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى نحو البحر الشرقي، وهو أول إطلاق صاروخي باليستي لها منذ أول يوليو (تموز).