بعد مواساته لكلب خالد الصاوي.. مظهر شاهين يرد: مش عارفين حاجة عن الرحمة

وقال مظهر شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل": "بقول للداعية اللي هادمني أنت متعرفش حاجة عن الإنسانية أو الرحمة أو دينة".وأضاف: "اللي انتقدني ميعرفش حاجه عن الدين لأنه معندهوش دليل عن علامه ليا"، متابعا: "الشيخ الجندي عالم ويعرف قيمة الرحمة في الإسلام".وأشار: "أتقدم بخالص التعازي للفنان الصاوي في وفاة كلبته، وقلبي اتخلع لما قريت رثاء الفنان الصاوي لكلبته، وعزيته في كلبته من باب الرحمة"، مضيفا: "أتحدى كل من انتقدني في عزائي لكلبة الصاوي أن يجد لي فتوى تحرم ما فعلت".