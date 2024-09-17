البرلمان الجورجي يتبنّى مشروع قانون حظر الدعاية للمثلية وتغيير الجنس

وسيدخل حيز التنفيذ بعد توقيع رئيسة سالومي زورابيشفيلي الموالية هي الأخرى لواشنطن .ويقضي الذي طرحه حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بحظر دعاية المثلية، وزواج المثليين، وتغيير الجنس، وتنظيم التجمعات وحملات الترويج للعلاقات المثلية وتبنّي أب أو أوبوين مثليين للأطفال.كما يحظر التدخل الطبي لتغيير الجنس، وعرض المشاهد الحميمية المثلية على شاشات التلفزيون.