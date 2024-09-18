إيران: سنتابع الهجوم على سفيرنا في لبنان ونحتفظ بالرد

أعلنت إيران، مساء الأربعاء، أنها ستتابع الهجوم على سفيرها في ضمن تفجيرات أجهزة الاتصال.

وقال في رسالة للأمم إن بلاده "ستتابع الهجوم على سفيرها بلبنان وتحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات للرد". يذكر أن شهد امس واليوم الأربعاء، سلسلة انفجارات لأجهزة اتصال اللاسلكي "البيجر" أدى الى استشهاد أكثر من 20 شخصا وإصابة الآلاف بجروح بينهم الإيراني.