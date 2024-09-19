بحلول عام 2027.. البحرية الأمريكية مستعدة للحرب مع الصين

وقالت فرانشيتي بحسب وثيقة الخطة: "لخطة الملاحة هذه هدفان استراتيجيان: الاستعداد للحرب مع الصين الشعبية بحلول عام 2027 وضمان التفوق على المدى الطويل للبحرية الأمريكية".ووفقا للخطة، تخطط البحرية الأمريكية "للتخلص من التأخير في إصلاح السفن والغواصات والطائرات، وتجهيز الأسطول بسرعة بطائرات بدون طيار وسفن بدون طيار، وستركز أيضا على تجنيد الأفراد وتزويد الشواغر بالعاملين".وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، قالت فرانشيتي إن "الصين تستعد لمهاجمة تايوان في عام 2027".وأضافت: "من جهتي، أقوم بتركيز الاهتمام القوي على عام 2027. قال [الرئيس الصيني] شي جين بينغ لجيشه إنه ينبغي عليهم الاستعداد لمهاجمة تايوان في ذلك العام".وفي وقت سابق، أشار قائد القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، الأدميرال جون أكويلينو، إلى الزيادة غير المسبوقة في القوة القتالية للجيش الصيني في المنطقة.وزعم الأدميرال الأمريكي بأن الصين القارية، تستعد لمهاجمة تايوان بحلول عام 2027.وقال المتحدث باسم وزارة الصينية لين جيان في هذا الصدد، إن الصينية لن تسمح أبدا لجزيرة تايوان بأن تصبح مستقلة وتعارض النظرية الأمريكية بشأن وجود ما يسمى بالتهديد الصيني في المنطقة.وتخضع تايوان لإدارة خاصة بها منذ عام 1949، عندما فرت فلول قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك (1887-1975) إلى الجزيرة بعد هزيمتها في الحرب الأهلية الصينية. ومنذ ذلك الحين، احتفظت تايبيه بعلم جمهورية الصين السابقة وبعض السمات الأخرى كانت موجودة في البر الرئيسي قبل وصول الشيوعيين إلى السلطة. ووفقا لموقف بكين الرسمي، الذي تدعمه معظم الدول، بما في ذلك روسيا، تعتبر هذه الجزيرة، إحدى مناطق جمهورية الصين الشعبية.