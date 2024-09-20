جدري القردة خارج نطاق السيطرة

– دولي

حذرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الخميس، من أن تفشي جدري القردة في أفريقيا لا يزال خارج نطاق السيطرة، مضيفة أن الحالات لاتزال تتزايد في عدد من البلدان.

وأعلنت منظمة الصحة تفشي المرض في الآونة الأخيرة حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق على المستوى الدولي بعد رصد المتحور الجديد.

وتواجه بلدان القارة صعوبة في الاستجابة لتفش جديد كبير في أعقاب جائحة كوفيد-19 التي كشفت عن ضعف أنظمة الرعاية الصحية التي لم تكن مستعدة للتعامل مع أزمة صحية عامة كبيرة.

وأظهرت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا أن عدد حالات الإصابة بجدري القردة في أفريقيا ارتفع 177 بالمئة، كما زادت الوفيات 38.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال جان كاسيا للمراكز في إفادة أسبوعية عن تفشي المرض "يمكننا القول إن جدري القردة ليس تحت السيطرة في أفريقيا. لا يزال لدينا هذا الارتفاع في الحالات الذي يثير قلقنا جميعا".

وفي أسبوع واحد، وردت بلاغات عن 2912 حالة جديدة مقارنة بالأسبوع السابق، بما في ذلك جديدة هي المغرب، التي أبلغت عن تسجيل إصابة واحدة، مما يؤكد المرض في جميع المناطق الأربع في القارة.

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض أن 15 من أصل 55 بالاتحاد الأفريقي أبلغت حتى الآن عن اكتشاف إصابات بالمرض.

وقال كاسيا إن رواندا بدأت حملة تطعيم، في حين من المقرر أن تبدأ جمهورية الديمقراطية، مركز تفشي المرض، عمليات التطعيم في أوائل الأول.