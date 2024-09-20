بعد تايوان والمجر واليابان.. بلغاريا تنفي علاقتها بتفجيرات لبنان

وقال جهاز الأمن البلغاري إنه لم يتم استيراد أو تصدير أو تصنيع أي أجهزة بيجر في من تلك التي استخدمت في هجوم لبنان.وقالت السلطات البلغارية، الخميس، إن وأجهزة الأمن فتحت تحقيقا في احتمال وجود صلة لإحدى الشركات ببيع أجهزة البيجر لحزب الله، والتي انفجرت هذا الأسبوع في هجوم متزامن.وقالت البلغارية في بيان، الخميس، "تجري عمليات تدقيق مع سلطات ووزارة الداخلية لتحديد الدور المحتمل لشركة مسجلة في في توريد معدات اتصالات لحزب الله".في المقابل استبعدت أن تكون الأجهزة دخلت بشكل قانوني إلى الاتحاد عبر لأن الوكلاء "لم يسجلوا أي رقابة جمركية على البضائع المذكورة".*تايوانوفي سياق متصل، استُجوب ممثلا شركتين تايوانيتين في إطار التحقيق في أجهزة البيجر التي كانت في حوزة عناصر من حزب الله اللبناني، وتم تفجيرها في عملية نسبت لإسرائيل، وفق ما أفادت النيابة العامة.وقال مكتب المدعي العام لمنطقة شيلين في تايبيه "طلبنا من مكتب التحقيق مواصلة الجلسة أمس (الخميس) للاستماع لإفادة شخصين مرتبطين بشركتين تايوانيتين" من دون ذكر اسميهما.وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أجهزة البيجر التي انفجرت، الثلاثاء، من صنع "غولد أبولو" التايوانية، فخختها إسرائيل.لكن مدير "غولد أبولو "، هسو تشينغ كوانغ، نفى ذلك وقال لصحفيين في تايبيه، الأربعاء، "ليست منتجاتنا... من البداية إلى النهاية".وكانت الشركة أكدت، الأربعاء، أن أجهزة الاتصال التي انفجرت تم إنتاجها وبيعها من قبل شريكها المجري BAC.*المجرمن جهته، قال ناطق باسم المجرية إن BAC "وسيط تجاري ولا تملك موقع إنتاج أو تشغيل في المجر".وشاهد صحفي من وكالة فرانس برس، الخميس، هسو يدخل مقر المحققين بصحبة امرأة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المرأة ممثلة لشركة "أبولو سيستمز" التي تتخذ في تايبيه مقرا والمرتبطة بشركة BAC.وقالت النيابة العامة التايوانية، الجمعة، إنها تأخذ القضية "على محمل الجد" وأضافت "سنوضح الحقائق في أقرب وقت ممكن، خصوصا في ما يتعلق بتورط الشركات التايوانية من عدمه".وأشارت إلى أن الشاهدين سُمح لهما بمغادرة موقع التحقيق بعد استجوابهما.وأجرى محققون تايوانيون عمليات تفتيش لأربعة مواقع، الخميس، في إطار هذا التحقيق.وقال وزير الاقتصاد، كو جيه-هوي، لصحفيين، الجمعة، إن أجهزة البيجر هذه "صنعت بمكونات، من دوائر متكاملة وبطاريات، منخفضة الجودة". وأضاف "هذه الأجهزة لا يمكن أن تنفجر" مشيرا إلى أن "غولد أبولو" صدّرت 260 ألف جهاز مماثل خلال العامين الماضيين دون وقوع أي حادث.وردا على سؤال حول أجهزة البيجر التي يستخدمها حزب الله في لبنان، قال إنه يمكن "التأكد من أنها ليست مصنوعة في تايوان".من جهته، أكد الوزراء، تشو جونغ-تاي، الجمعة، أن "الشركة وتايوان لم تصدرا أجهزة بيجر مباشرة إلى لبنان".*اليابانوفيما يتعلق بأجهزة اللاسلكي التي انفجرت، الأربعاء، قالت آيكوم اليابانية، الخميس، إنها أوقفت قبل حوالى عشر سنوات، تصنيع طراز أجهزة اللاسلكي التي فجرت في لبنان.وأوضحت الشركة في بيان أن طراز "آي سي-في82 هو جهاز لاسلكي محمول كان يُنتج ويُصدر إلى مناطق منها الشرق الأوسط من 2004 إلى أكتوبر 2014. وقد أوقف إنتاجه قبل عشر سنوات تقريبا. ومنذ ذلك الحين لم يتم شحنه من جانب شركتنا".وأضافت "إنتاج البطاريات الضرورية لتشغيل الوحدة الرئيسية توقف أيضا. ولم يُحدد وجود الدمغة المجسمة المستخدمة لتمييزها عن تلك المزورة لذا لا يمكن الجزم إن كان المنتج شُحن من جانبنا".وتابعت أن المنتجات الموجهة إلى الأسواق تباع حصرا من جانب موزعين معتمدين وأن برنامجها للتصدير يستند إلى الضوابط الأمنية والتجارية في اليابان.وأفادت بأن "كل أجهزتنا اللاسلكية تصنع في فرعنا للإنتاج واكاياما آيكوم إنكوربورترايد في واكاياما في ظل نظام إدارة صارم... لذا لا تستخدم في المنتج أي قطع أخرى غير تلك المحددة من جانب شركتنا".وأضافت "كل أجهزتنا اللاسلكية تنتج في المصنع نفسه ولا نصنعها في الخارج".وفي الموجة الثانية من الانفجارات التي طالت أجهزة اللاسلكي في لبنان، قتل نحو 30 شخصا وجرح أكثر من 450، الأربعاء، في معاقل تابعة لحزب الله على ما أفادت اللبنانية.*إسرائيل زرعت متفجراتوقال أمني لبناني كبير ومصدر آخر لرويترز إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) زرع كميات صغيرة من المتفجرات داخل خمسة آلاف جهاز اتصال (بيجر) تايواني الصنع طلبتها جماعة حزب الله اللبنانية قبل أشهر من التفجيرات التي وقعت، الثلاثاء.وتكشف التفاصيل عن خرق أمني غير مسبوق لحزب الله أدى إلى تفجير آلاف الأجهزة في أنحاء لبنان.وتعهدت المقاومة بالرد على إسرائيل، التي يرفض جيشها التعليق على الانفجارات.وقالت عدة مصادر لرويترز إن المؤامرة استغرقت على ما يبدو عدة أشهر من أجل التحضير.