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لبنان.. حصيلة أولية لضحايا غارة الضاحية
دوليات
2024-09-20 | 09:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,756 مشاهدة
كشفت الوكالة
الوطنية
اللبنانية للإعلام،
اليوم
الجمعة، عن حصيلة الضحايا الذين استشهدوا في الغارة الإسرائيلية على الضاحية
الجنوبية
لبيروت.
وقالت الوكالة اللبنانية، ان "الغارة الاسرائيلية استهدفت شقة في احد المباني
السكنية
في
منطقة
الجاموس في الضاحية
الجنوبية
وجاءت في ساعة الذروة، مما تسبب بخسائر بشرية، وأحصي الى
الان
خمسة أطفال شهداء ".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بسماع دوي صوت انفجار إثر غارة
جوية
إسرائيلية نفذت على
منطقة
الجاموس في الضاحية
الجنوبية
لبيروت.
وبحسب إعلام لبناني، فإن "انفجارا وقع في
منطقة
الجاموس خلف مجمع القائم في الضاحية
الجنوبية
لبيروت، راح ضحيته عدد من المدنيين".
وأشار إلى أن "الغارة نفذتها طائرة إسرائيلية واستهدفت مبنى في
منطقة
الرويس بالقرب من مجمع القائم، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف، فيما تصاعدت أعمدة الدخان في سماء المنطقة".
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