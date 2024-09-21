بأقل من ساعة.. 80 غارة إسرائيلية على البقاع والجنوب اللبنانيين

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
05:30 PM
الى
06:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الأردن يدعو مواطنيه إلى مغادرة لبنان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-500745-638625382244254770.jpg
بأقل من ساعة.. 80 غارة إسرائيلية على البقاع والجنوب اللبنانيين
دوليات
2024-09-21 | 13:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,222 مشاهدة
شنت الطائرات الإسرائيلية ما يقارب 80 غارة جوية في 40 دقيقة فقط على مناطق عدة جنوبي
لبنان
وفي البقاع الغربي، استهدفت بشكل رئيسي تلال وأودية ومجاري أنهر.
وذكرت وسائل اعلام، ان "الغارات استهدفت مرتفعات الريحان والمحمودية والقطراني ومجرى
نهر الليطاني
في زوطر الشرقية وجباع وأودية كفرملكي ودير
الزهراني
وزفتا وزبقين ودير عامص وشيحين والبيسارية جنوبي
لبنان
.
كما استهدفت موجة الغارات الإسرائيلية أيضا أطراف بلدة كفرملكي ووادي الزرارية وأنصار وأطراف فرون جنوبي
لبنان
.
كما شنت إسرائيل سلسلة غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين وادي
الزهراني
ورومين في قضاء
الزهراني
عمق جنوب
لبنان
.
وأعلن الكيان الصهيوني، في وقت سابق من
اليوم
أن "سلاحه الجوي هاجم نحو 180 هدفا لـ "حزب الله"، في موجة جديدة من الضربات على
لبنان
.
وقرر الجيش الإسرائيلي السبت إغلاق المجال الجوي في مناطق شمالي
البلاد
لمدة 24 ساعة على خلفية التوتر الأمني بعد اغتياله، الجمعة، قائدا عسكريا بارزا في حزب
الله
بغارة على بيروت.
كما أعلن "حزب الله" اللبناني أن مقاتليه استهدفوا
اليوم
موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية وثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع
شبعا
بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابة مباشرة.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
واشنطن تكشف موقفها من الهجمات الاسرائيلية في غزة ولبنان
15:53 | 2024-09-19
صاروخان "لبناني-يمني" يتواعدان في اسرائيل منذ الصباح الباكر
01:50 | 2024-09-15
الأردن يدعو مواطنيه إلى مغادرة لبنان
16:56 | 2024-09-21
غارات "إسرائيلية" تستهدف جنوبي لبنان
15:38 | 2024-09-21
لبنان
اسرائيل
التصعيد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خلال 20 يومًا الماضية.. العراق خسر مبلغا يكفي لبناء محطة كهربائية جديدة أو مجمع سكني فخم
خاص السومرية
30.98%
03:02 | 2024-09-20
خلال 20 يومًا الماضية.. العراق خسر مبلغا يكفي لبناء محطة كهربائية جديدة أو مجمع سكني فخم
03:02 | 2024-09-20
بغداد.. القوات الامنية تغلق اشهر مقهى شعبي بالكرادة
أمن
26.83%
18:31 | 2024-09-19
بغداد.. القوات الامنية تغلق اشهر مقهى شعبي بالكرادة
18:31 | 2024-09-19
من هو "يغيت" الذي قتل في العراق أمس؟
أمن
23.91%
04:38 | 2024-09-20
من هو "يغيت" الذي قتل في العراق أمس؟
04:38 | 2024-09-20
رواتب شهرية تصل الى 800 الف دينار لهذه الفئة
محليات
18.28%
02:27 | 2024-09-20
رواتب شهرية تصل الى 800 الف دينار لهذه الفئة
02:27 | 2024-09-20
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
السيبرانية تفجر لبنان وترتد اصداء في العراق - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-21
عشرين
السيبرانية تفجر لبنان وترتد اصداء في العراق - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-21
رحال
قصر الخليفة والمديح النبوي في سامراء - الحلقة ١٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-21
رحال
قصر الخليفة والمديح النبوي في سامراء - الحلقة ١٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-21
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-21
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-21
Biotic
الاكتئاب الدراسي - النوم القهري - الخجل الاجتماعي - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-09-20
Biotic
الاكتئاب الدراسي - النوم القهري - الخجل الاجتماعي - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-09-20
فن نيوز
أبرز انتاجات المسلسلات والافلام المصرية - حلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-20
فن نيوز
أبرز انتاجات المسلسلات والافلام المصرية - حلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-20
واتساب
أخبار منوعة 20-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-20
واتساب
أخبار منوعة 20-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-20
Celebrity
الشاعر الشعبي حازم المشرفاوي - الحلقة ٢٣ | season 3
15:30 | 2024-09-19
Celebrity
الشاعر الشعبي حازم المشرفاوي - الحلقة ٢٣ | season 3
15:30 | 2024-09-19
Morning Live
الوكالة ما بين الحفاظ على الحقوق وما بين ضياعها - حلقة ١١٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-19
Morning Live
الوكالة ما بين الحفاظ على الحقوق وما بين ضياعها - حلقة ١١٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-19
الأكثر مشاهدة
عشرين
السيبرانية تفجر لبنان وترتد اصداء في العراق - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-21
عشرين
السيبرانية تفجر لبنان وترتد اصداء في العراق - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-21
رحال
قصر الخليفة والمديح النبوي في سامراء - الحلقة ١٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-21
رحال
قصر الخليفة والمديح النبوي في سامراء - الحلقة ١٥ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-09-2024 | 2024
12:30 | 2024-09-21
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-21
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-21
Biotic
الاكتئاب الدراسي - النوم القهري - الخجل الاجتماعي - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-09-20
Biotic
الاكتئاب الدراسي - النوم القهري - الخجل الاجتماعي - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
16:00 | 2024-09-20
فن نيوز
أبرز انتاجات المسلسلات والافلام المصرية - حلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-20
فن نيوز
أبرز انتاجات المسلسلات والافلام المصرية - حلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-20
واتساب
أخبار منوعة 20-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-20
واتساب
أخبار منوعة 20-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-20
Celebrity
الشاعر الشعبي حازم المشرفاوي - الحلقة ٢٣ | season 3
15:30 | 2024-09-19
Celebrity
الشاعر الشعبي حازم المشرفاوي - الحلقة ٢٣ | season 3
15:30 | 2024-09-19
Morning Live
الوكالة ما بين الحفاظ على الحقوق وما بين ضياعها - حلقة ١١٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-19
Morning Live
الوكالة ما بين الحفاظ على الحقوق وما بين ضياعها - حلقة ١١٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-19
اخترنا لك
الأردن يدعو مواطنيه إلى مغادرة لبنان
16:56 | 2024-09-21
ترامب يرد على هاريس بشأن المناظرة: فات الأوان
15:55 | 2024-09-21
غارات "إسرائيلية" تستهدف جنوبي لبنان
15:38 | 2024-09-21
قبل الشتاء.. تحذيرات أوكرانية من "كارثة نووية"
15:08 | 2024-09-21
هاريس تقبل دعوة لمناظرة ثانية أمام ترامب
13:19 | 2024-09-21
"حسناء البيجر" تخضع للاستجواب في هنغاريا
12:03 | 2024-09-21
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل تتوقعين ان يؤثر تعديل قانون الأحوال الشخصية على حقوقك؟
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.