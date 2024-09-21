بأقل من ساعة.. 80 غارة إسرائيلية على البقاع والجنوب اللبنانيين

وذكرت وسائل اعلام، ان "الغارات استهدفت مرتفعات الريحان والمحمودية والقطراني ومجرى في زوطر الشرقية وجباع وأودية كفرملكي ودير وزفتا وزبقين ودير عامص وشيحين والبيسارية جنوبي .كما استهدفت موجة الغارات الإسرائيلية أيضا أطراف بلدة كفرملكي ووادي الزرارية وأنصار وأطراف فرون جنوبي .كما شنت إسرائيل سلسلة غارات استهدفت المنطقة الواقعة بين وادي ورومين في قضاء عمق جنوب .وأعلن الكيان الصهيوني، في وقت سابق من أن "سلاحه الجوي هاجم نحو 180 هدفا لـ "حزب الله"، في موجة جديدة من الضربات على .وقرر الجيش الإسرائيلي السبت إغلاق المجال الجوي في مناطق شمالي لمدة 24 ساعة على خلفية التوتر الأمني بعد اغتياله، الجمعة، قائدا عسكريا بارزا في حزب بغارة على بيروت.كما أعلن "حزب الله" اللبناني أن مقاتليه استهدفوا موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية وثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابة مباشرة.