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داعية مصري ينتقد عمليات التجميل: اعتداء على بنيان الرب

دوليات

2024-09-25 | 14:16
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
داعية مصري ينتقد عمليات التجميل: اعتداء على بنيان الرب
546 مشاهدة

لا يتوقف الشيخ خالد الجندي عن إثارة الجدل تارة بتصريحاته، وتارة أخرى بصدامه مع نجوم الوسط الفني، كما حدث مع الفنانة لوسي.

ومؤخرا، أطلق الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تصريحا مثيرا حول عمليات التجميل، حين قال إن بعض عمليات التجميل تمثل فعلًا شيطانيًا يسعى إلى تغيير خلق الله، مؤكدا أن الإنسان خُلق في صورة عظيمة وأن التلاعب بجسده من خلال هذه العمليات يعد اعتداءً على بنيان الرب.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان حوار الأجيال، ببرنامج لعلهم يفقهون، المذاع على قناة dmc، أن الشيطان يسعى من خلال هذه الممارسات إلى التأثير على كرامة الإنسان، لافتا إلى أن الشيطان يعمل على تغيير الإنسان عبر ثلاث محاور رئيسية، وقد نجح إلى حد ما مع بعض الناس.

وأشار الجندي إلى أن التغيير الأول يتعلق بالوظائف، إذ يحاول الشيطان جعل الجسم يؤدي عكس ما خُلق لأجله، مثل الممارسات الجنسية الفاسدة التي تُعرف أحيانًا بالمثلية، موضحا أن المحور الثاني هو التغيير التركيبي، الذي يتضمن إزالة أو تغيير الأعضاء، مثل التحولات الجنسية.

وأضاف خالد الجندي: أما المحور الثالث، فهو التدخلات الجراحية غير الضرورية، التي تهدف إلى تغيير الهوية الجنسية، وهذه الممارسات تعد اعتداءً على خلق الله، محذرًا من الانجراف وراء هذه الممارسات التي تتعارض مع الفطرة السليمة.

وعلى صعيد آخر، تصاعد الخلاف بين الفنانة المصرية لوسي، والداعية خالد الجندي، بعدما انتقد الأخير تصريحها "الله كتب عليّ الرقص".

ولم تلتزم لوسي الصمت، وشنت هجوما عنيفا على الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، إذ قالت "مين خالد الجندي؟، أنا كافرة وهذا أمر لا يعنيه، الله كتب علينا جميعا ما نفعله، ولا أعلم لماذا يتدخل هو في حياتي؟".
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داعية مصري

عمليات التجميل

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