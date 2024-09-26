"الفقر" يفتك بقطاع غزة.. بلغت نسبته 100 بالمئة

وقال البنك الدولي، في تقرير صدر عنه، بعنوان: "التحديث الاقتصادي الفلسطيني"، وذلك مع اقتراب الأول لعدوان الاحتلال على قطاع غزة، تسبب في نزوح نحو مليوني إنسان، أن التضخم تجاوز 250 بالمئة بسبب تبعات العدوان المستمر على القطاع منذ نحو عام.وذكر البنك أن "الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو الأكبر على الإطلاق".وتابع: "انكمش اقتصاد بنسبة 86 بالمئة هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة بنسبة 25 بالمئة، وبلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50 بالمئة".وتوقع البنك "تفاقم التمويل لدى السلطة الفلسطينية، "ومن المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، ما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات، وقد يؤدي إلى انهيار نظامي".وأدى توقف العمليات التجارية في إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250 بالمئة بحسب التقرير.وأردف التقرير: "انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام بشكل كبير، إذ لم تعد 80 بالمئة من مراكز الرعاية الأولية تعمل.. ونسبة الفقر بلغت 100 بالمئة بينما ارتفعت بالضفة من 12بالمئة إلى 28 بالمئة".وأكد أن: "الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، ما أثر في المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية".