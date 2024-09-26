حزب الله يعلن التصدي لطائرتين حربيتين صهيونيتين

وقال الحزب في بيان" "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏وشعبه، تصدت الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية 26-09-2024 لطائرتين ‏حربيتين معاديتين ‏آتيتين من بإتجاه عدلون بأسلحة الدفاع الجوي وأجبرتهما على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية‎".وفي وقت سابق شن جيش الاحلال الصهيوني غارة جديدة، استهدفت شقة سكنية في مبنى "تايستي" في في الضاحية من العاصمة اللبنانية بيروت.وقالت مصادر محلية ان الغارة الإسرائيلية تسببت في اضرار مادية جسيمة بالمبنى المستهدف والمباني المجاورة في الضاحية لبيروت".من جانب اخر قالت إذاعة الإسرائيلي عن عسكري، ان "سلاح الجو نفذ عملية اغتيال في الضاحية لبيروت"، موضحة انه " تم استهداف قيادي في حزب في العملية".