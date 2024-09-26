الصحة اللبنانية تعلن الحصيلة الأولية لغارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية

وقالت الوزارة ان "هناك شهيدان و15 جريحا في حصيلة أولية لغارة الإسرائيلي على الضاحية لبيروت".وفي وقت سابق شن جيش الاحلال الصهيوني غارة جديدة، استهدفت شقة سكنية في مبنى "تايستي" في في الضاحية من العاصمة اللبنانية بيروت.وعلى الجانب الاخر أعلن الإسرائيلي "رصد إطلاق 40 صاروخا من خلال الأخيرة سقط بعضها في مناطق مفتوحة".