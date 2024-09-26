الرئيس الفلسطيني: يجب وقف الانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين

وقال خلال كلمته أمام العامة للأمم المتحدة، ان "إسرائيل استغلت ما حدث لشن حرب إبادة جماعية في ولا تزال ترتكب جرائم حرب باعتراف المجتمع الدولي".وأضاف: "على أن يشرع فورا في فرض العقوبات ضد إسرائيل".وأشار الى انه "رغم مطالبنا الملحة لم ينجح في إجبار الدولة المارقة على وقف جرائم الحرب"، مؤكدا: "يجب وقف الانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين".يتبع..