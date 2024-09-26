حزب الله ينعى أحد قادته بعد غارة إسرائيلية

نعى حزب الله اللبناني، القائد "أبو صالح" بعد غارة إسرائيلية جنوبي لبنان.

وقال الحزب في بيان، "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد سرور "الحاج أبو صالح" مواليد عام 1973 من بلدة عيتا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

يشار الى أن "القوات الإسرائيلية" تشن، منذ فجر الاثنين الماضي، موجات من الغارات المكثفة في عملية أطلقت عليها اسم "سهم الشمال"، مستهدفة مناطق جنوب وشرقي لبنان، التي تعد معاقل حزب الله، مخلفة أكثر من 500 شهيد بالإضافة إلى نحو 1700 مصاب في حصيلة مرشحة للارتفاع.

وفي المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات "إسرائيلية".