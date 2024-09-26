صفارات الإنذار تدوي في "تل أبيب" بعد صاروخ من اليمن

دوت صفارات الإنذار، الجمعة، في "تل أبيب" بعد اعتراض صاروخ من .

وقال "الجيش الإسرائيلي"، "دوي صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق وسط إسرائيل".

الى ذلك، أفادت وسائل إعلام دولية أن "صفارات الإنذار في مناطق وساعة من تل أبيب الكبرى حتى إسرائيل".

بدوره قال الإسرائيلي "إطلاق صاروخ من واعتراضه بواسطة منظومة الجوي"، مضيفا أن "صاروخ أرض أرض أطلق من وجرى اعتراضه خارج الحدود".

وتشن "القوات الإسرائيلية"، منذ فجر الاثنين الماضي، موجات من الغارات المكثفة في عملية أطلقت عليها اسم "سهم الشمال"، مستهدفة مناطق وشرقي لبنان، التي تعد معاقل حزب الله، مخلفة أكثر من 500 شهيد بالإضافة إلى نحو 1700 مصاب في حصيلة مرشحة للارتفاع.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات "إسرائيلية".