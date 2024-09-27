وعندما سُئل عن أكثر الأشياء شقاوة التي قام بها على الإطلاق في مقابلة مع مجلة "ذا سبيكتيتور" إلى جانب منافسيه على القيادة، قال توغندهات: "لقد غزوت بلدًا ذات مرة، وكان ذلك قبل بضع سنوات، في عام 2003؛ كنت جزءًا من جيش الغزو في العراق".واتهمته إيفي أسبينال، مديرة مجموعة السياسة البريطانية، بـ"التقليل من أهمية" الصراع، وقالت: "إن هذا الرد يجعلني أشعر بعدم ارتياح شديد، إن وصف غزو ما بأنه "عمل مشاغب" أمر مقزز للغاية ويستخف بالصراع في وقت يشهد حالة من عدم الاستقرار العالمي".ونجا توغندهات، الذي خدم أيضًا في أفغانستان، من إطلاق النار عليه مرتين في حادث "نيران صديقة" أثناء خدمته في .صبح توم توجندهات ثانى شخصية بارزة فى ببريطانيا يعلن ترشحه لقيادة الحزب، مما يشير إلى استعداده لترك لحقوق الإنسان من أجل حماية حدود بريطانيا.