بصلية صاروخية.. حزب الله اللبناني يعلن استهداف طبريا

نيوز – دوليات



أعلن حزب اللبناني، الجمعة، استهداف طبريا المحتلة بصلية صاروخية.

وذكر الحزب في بيان ورد لـ نيوز، انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏وشعبه، وردًا على الاستباحة الهمجية "الإسرائيلية" للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الجمعة 27 - 09 - 2024 طبريا المحتلة بصلية صاروخية".