دولة عربية تعلن عن "تحالف دولي" لإقامة الدولة الفلسطينية

وذكرت أن الإعلان جاء في وزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام عُقد -أمس الخميس- على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك الأميركية.وقال ابن فرحان، "إننا اليوم، باسم الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين، نعلن إطلاق الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وندعوكم للانضمام إلى هذه المبادرة".وأوضح أن تأسيس نتاج جهد أوروبي وعربي مشترك، والهدف هو إيجاد الحلول للمسألة الفلسطينية بدلا من الاكتفاء بالانتظار والترقب.واعتبر أن "تنفيذ حلّ الدولتين هو الحل الأمثل لكسر حلقة الصراع والمعاناة، وإنفاذ واقع جديد تنعم فيه كافة المنطقة، بها فيها إسرائيل، بالأمن والتعايش".وشدد وزير السعودي على أن "قيام المستقلة حق أصيل وأساس للسلام، وليس نتيجة نهائية يتم التفاوض عليها ضمن عملية سياسية بعيدة المنال".وعبّر عن تقديره للدول التي اعترفت بفلسطين مؤخرا، ودعا كافة الدول "للتحلي بالشجاعة واتخاذ ذات القرار، والانضمام إلى الإجماع الدولي المتمثّل بـ149 معترِفة بفلسطين".وأكد وزير السعودي أن الحرب على قطاع تسببت في كارثة إنسانية، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تكرس سياسة "الاحتلال والتطرف العنيف" عبر ارتكاب انتهاكات خطيرة في الضفة الغربية، وتهديد والمقدسات الدينية.واعتبر أن "الدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرر قتل عشرات الآلاف من المدنيين وممارسة التدمير الممنهج، والتهجير القسري، واستخدام التجويع كأداة للحرب، والتحريض والتجريد من الإنسانية، والتعذيب الممنهج بأبشع صوره بما في ذلك العنف الجنسي وغيرها من الجرائم الموثقة وفقًا لتقارير الأمم المتحدة".وتطرق الوزير للتصعيد في المنطقة التي تشهد "تصعيدا إقليميا خطيرا" عبر استهداف لبنان، محذرا من "خطر اندلاع حرب إقليمية تهدد منطقتنا والعالم أجمع".وطالب بـ"وقف الحرب وجميع الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، ومحاسبة جميع معرقلي مسار السلام وعدم تمكينهم من تهديد أمن المنطقة والعالم أجمع".وأضاف "إننا نتساءل ماذا تبقى من مصداقية النظام العالمي وشرعيته أمام وقوفنا عاجزين عن وقف آلة الحرب، وإصرار على التطبيق الانتقائي للقانون الدولي في مخالفة صريحة لأبسط معايير المساواة والحرية وحقوق الإنسان".وتشن إسرائيل حربا على قطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تسببت في استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني وعشرات الآلاف من المصابين، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.ومنذ الاثنين الماضي، تشن "إسرائيل" غارات على مناطق مختلفة في أودت بحياة أكثر من 500 لبناني وإصابة الآلاف، وتسببت في موجة نزوح واسعة.