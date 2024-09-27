حركة الطيران تتعطل بمطار "فنوكوفو"

نيوز- دولي

تسببت طائرة انفجر إطارها في تعطل وجيز لحركة الهبوط والإقلاع في "فنوكوفو" بموسكو، وفقا لما ذكرته في تطبيق "تلغرام" مختصة في متابعة أخبار العاصمة الروسية.

ووفقا لمصادر فإن تأخير وصول ومغادرة الرحلات في "فنوكوفو" يتراوح ما بين 60 و90 دقيقة.

من جهتها أفادت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في بأن طائرة من طراز "ياك-50" تابعة لشركة طيران "فولغودا" تضرر إطارها في 09:30 بتوقيت .

ونتيجة ذلك، تم وقف حركة "فنوكوفو" لمدة ساعة من 9:57 إلى 10:35 .