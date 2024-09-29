ألمانيا: لا نورد أسلحة يمكن استخدامها في القتال في قطاع غزة

وقالت في مقابلة مع "بلومبرغ": "لا يزال هناك تهديد لأمن . لذلك، فإن حق في عن النفس ليس فقط حقاً منصوصاً عليه في ميثاق (الأمم المتحدة)".وكررت الكلمات السابقة للمستشار بأن أمن هو مصلحة وطنية لألمانيا، مشيرة إلى أن تصر على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.وأضافت بيربوك: "لقد أوضحنا في ما يتعلق بإمدادات الأسلحة أننا لا نورد أسلحة يمكن استخدامها في القتال في قطاع غزة".وتأتي تصريحات على خلفية تصاعد التوترات في الأوسط، في أعقاب اغتيال لزعيم "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، وشنها غارات كثيفة على مدن وبلدات لبنانية.