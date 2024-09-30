هل سيكون السنوار هدفا بعد نصر الله؟.. صورة تثير التكهنات

السومرية نيوز – دوليات



أن تقبل المنصب كرئيس لحماس، عليك أن تدرك أنك رجل ميت يمشي. هكذا قد يفكر يحيي السنوار، فماذا بعد مقتل أمين عام حزب الله حسن نصر الله؟







والسنوار تعتبره تل أبيب المطلوب رقم 1 على قائمة المطلوبين بعد الهجوم المميت الذي نفذته حركته في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفر عن مقتل 1200 شخص، وخطف أكثر من مئتين آخرين ما زال أغلبهم رهائن في غزة.



وردت إسرائيل على الهجوم المباغت، بحرب ما زالت متواصلة على قطاع غزة وأسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني.



ووصفت إسرائيل السنوار بأنه أحد "العقول المدبرة" وراء هجمات السابع من أكتوبر، وتعهدت بمواجهة عواقب أفعاله.



*صورة تثير الاستفهام

وبعد مقتل عدد من قادة حزب الله اللبناني وفي مقدمتهم زعيمه حسن نصر الله، زادت التكهنات حول مصير السنوار الذي تقول وسائل إعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلي كان يجري تحقيقا قبل أسبوع حول غارة استهدفت السنوار في غزة مؤخرا.



لكن خلال إحاطة عملياتية حديثة للجيش الإسرائيلي، عُرضت صورة للسنوار مع علامة استفهام فوق اسمه، مما يشير إلى عدم اليقين بشأن وضعه. ويقول مراقبون إنه بعد مقتل حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على لبنان، الجمعة، قد يكون الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يلقى السنوار مصيرا مماثلا.والسنوار تعتبره تل أبيب المطلوب رقم 1 على قائمة المطلوبين بعد الهجوم المميت الذي نفذته حركته في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفر عن مقتل 1200 شخص، وخطف أكثر من مئتين آخرين ما زال أغلبهم رهائن في غزة.وردت إسرائيل على الهجوم المباغت، بحرب ما زالت متواصلة على قطاع غزة وأسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني.ووصفت إسرائيل السنوار بأنه أحد "العقول المدبرة" وراء هجمات السابع من أكتوبر، وتعهدت بمواجهة عواقب أفعاله.*صورة تثير الاستفهاموبعد مقتل عدد من قادة حزب الله اللبناني وفي مقدمتهم زعيمه حسن نصر الله، زادت التكهنات حول مصير السنوار الذي تقول وسائل إعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلي كان يجري تحقيقا قبل أسبوع حول غارة استهدفت السنوار في غزة مؤخرا.لكن خلال إحاطة عملياتية حديثة للجيش الإسرائيلي، عُرضت صورة للسنوار مع علامة استفهام فوق اسمه، مما يشير إلى عدم اليقين بشأن وضعه.





وما بين الشك واليقين، أدت الصورة إلى تكهنات بأنها كانت رسالة خفية من الجيش الإسرائيلي بشأن مصير السنوار، خاصة وأن التقارير ظهرت في الأسابيع الأخيرة تشير إلى أنه ربما لم يعد على قيد الحياة.





ونقلت صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية عن خبراء استخبارات إسرائيليين مخاوفهم من أن التصريحات المنسوبة إلى السنوار في الأسابيع الأخيرة ربما لم تكن صادرة عنه.



ويُعتقد أن السنوار يختبئ داخل شبكة واسعة من الأنفاق في غزة. وسط حديث عن أنه يتبّع أشكالا تنكرية، بما في ذلك ارتداء ملابس نسائية، للتهرب من القبض عليه. وما بين الشك واليقين، أدت الصورة إلى تكهنات بأنها كانت رسالة خفية من الجيش الإسرائيلي بشأن مصير السنوار، خاصة وأن التقارير ظهرت في الأسابيع الأخيرة تشير إلى أنه ربما لم يعد على قيد الحياة.ونقلت صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية عن خبراء استخبارات إسرائيليين مخاوفهم من أن التصريحات المنسوبة إلى السنوار في الأسابيع الأخيرة ربما لم تكن صادرة عنه.ويُعتقد أن السنوار يختبئ داخل شبكة واسعة من الأنفاق في غزة. وسط حديث عن أنه يتبّع أشكالا تنكرية، بما في ذلك ارتداء ملابس نسائية، للتهرب من القبض عليه.





وخلافا للبنان حيث يقتصر العمل الإسرائيلي، على الأقل علنا، على سلاح الجو، فإن الجيش الإسرائيلي يوجد في كل بقعة من قطاع غزة منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر الماضي.



ومنذ اندلاع الحرب في غزة، قتلت إسرائيل عددا كبيرا من قادة حماس في القطاع، بما في ذلك العدد الأكبر من قادة الصف الأول في الجناح العسكري للحركة "كتائب القسام".



ويعتبر الكثير من الإسرائيليين بأن قتل أو أسر السنوار، يمثل "صورة النصر" التي يبحث عنها، ليس فقط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإنما الجهاز الأمني الإسرائيلي بأكمله، الذي يعتبر نفسه في حالة بحث عن الثأر من رئيس حركة حماس.



ولكن منذ بداية الحرب تقوم إسرائيل، بكامل أجهزتها، بعملية بحث دؤوبة على السنوار دون أن تصل إلى طرف خيط يوصلها إليه.



*شهادة وفاة

وتعتقد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن سلسلة الإخفاقات التي دفع حزب الله ثمنا كبيرا لها في الأسابيع الأخيرة كانت بمثابة درس لحركة حماس بشكل عام والسنوار بشكل خاص.



قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، لهيئة البث الإسرائيلية، الأحد "لدى السنوار شهادة وفاة، فقط التاريخ لم يسجل بعد، وسنقوم بتسجيله".



فيما علّقت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، الأحد، بالقول: "إذا رحل السنوار فنحن في لعبة جديدة تماما". وخلافا للبنان حيث يقتصر العمل الإسرائيلي، على الأقل علنا، على سلاح الجو، فإن الجيش الإسرائيلي يوجد في كل بقعة من قطاع غزة منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر الماضي.ومنذ اندلاع الحرب في غزة، قتلت إسرائيل عددا كبيرا من قادة حماس في القطاع، بما في ذلك العدد الأكبر من قادة الصف الأول في الجناح العسكري للحركة "كتائب القسام".ويعتبر الكثير من الإسرائيليين بأن قتل أو أسر السنوار، يمثل "صورة النصر" التي يبحث عنها، ليس فقط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإنما الجهاز الأمني الإسرائيلي بأكمله، الذي يعتبر نفسه في حالة بحث عن الثأر من رئيس حركة حماس.ولكن منذ بداية الحرب تقوم إسرائيل، بكامل أجهزتها، بعملية بحث دؤوبة على السنوار دون أن تصل إلى طرف خيط يوصلها إليه.*شهادة وفاةوتعتقد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن سلسلة الإخفاقات التي دفع حزب الله ثمنا كبيرا لها في الأسابيع الأخيرة كانت بمثابة درس لحركة حماس بشكل عام والسنوار بشكل خاص.قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، لهيئة البث الإسرائيلية، الأحد "لدى السنوار شهادة وفاة، فقط التاريخ لم يسجل بعد، وسنقوم بتسجيله".فيما علّقت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، الأحد، بالقول: "إذا رحل السنوار فنحن في لعبة جديدة تماما".