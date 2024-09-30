حملة دعائية في إسرائيل لشراء منازل في لبنان (صورة)

وجاء في المنشور الدعائي: "بعد اغتيال قادة حزب الله وعلى رأسهم نصر الله، وبعد هجوم أجهزة البيجر الرائع، هل تحلم في شراء منزل كبير مطل على الجبال والثلوج، في مجتمع دافئ في أرض أسلافنا قبيلتي قبيلة أشير ونفتالي؟".وأضاف: "نحن على بعد قرار استراتيجي واحد من هذا الحلم لتدمير جنوب لبنان ومنه سكانه من العودة إليه.. ساعدونا في تحقيق هذا الحلم".

ويأتي هذا المنشور وسط معلومات بأن الجيش الإسرائيلي يستكمل استعداداته للغزو البري للبنان وسط ضغط من مسؤولي القيادة الشمالية لبدء العملية البرية.وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت، عن اغتياله لنصر الله، في غارة شنتها مقاتلات له من طراز "إف 35" الجمعة، على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان، المعقل الرئيس لـ"حزب الله"، ولاحقا أقر الحزب باغتيال أمينه العام.وتزامنا مع اغتيال نصر الله، يواصل جيش الاحتلال منذ 23 ايلول الحالي، عدوانه الأعنف والأوسع على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، وسط مخاوف من وصول المواجهات إلى حرب إقليمية.