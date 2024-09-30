بقوة 6.3.. زلزال يضرب ساحل كامتشاتكا الروسية

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، بالقرب من منطقة ساحل كامتشاتكا الروسية.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن "زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب منطقة بالقرب من الساحل الشرقي لكامتشاتكا الروسية اليوم الاثنين".



وأوضح المركز أن "الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات".

