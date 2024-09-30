نتنياهو يوجه رسالة للشعب الإيراني

وقال نتنياهو في كلمته إنه: "لا يوجد مكان على وجه الأرض لا يمكننا الوصول إليه"، مضيفا أنه: "لو اهتم بكم نظامكم لتوقف عن إنفاق الدولارات من أجل الحروب بالشرق الأوسط".وتابع: "أتحدث كثيرا عن القادة في إيران. ولكن في هذه اللحظة الحاسمة، أريد أن أخاطبكم، مواطني إيران.. كل يوم ترون نظاما يستعبدكم ويحول المنطقة بأكملها إلى حرب. إسرائيل تقف إلى جانبكم، فلا تدعوا المتعصبين يدمرون أحلامكم".