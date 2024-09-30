الصحة العالمية: المنظومة الصحية في لبنان منهكة بسبب تصاعد العنف

السومرية نيوز – دولي

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، ان المنظومة الصحية في لبنان منهكة.

وقالت المنظمة في بيان تابعته السومرية نيوز، ان "المنظومة الصحية في لبنان منهكة بسبب تصاعد العنف". وحذرت المنظمة "من الأمراض جراء النزوح وسوء أوضاع الملاجئ في لبنان".

