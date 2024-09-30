حزب الله يعلن استهداف مستعمرة جيشر هزيف بصلية صاروخية

وذكر الحزب في بيان: انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الصهيونية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة ساعر بصلية صاروخية".وفي بيان اخر، "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية، مستعمرة جيشر هزيف بصلية صاروخية".