شهود عيان: تغييرات في طريقة نقل الآليات العسكرية الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية

السومرية نيوز – دولي

نقلت وسائل إعلامية عن شهود عيان قولهم ان هناك تغييرات في طريقة نقل الآليات العسكرية الإسرائيلية عند الحدود وطريقة تجمعها.

جاء ذلك بعدما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر صحفية إن "قوات إسرائيلية خاصة دخلت إلى أنفاق لحزب الله على الحدود مع لبنان تمهيدا لعملية برية".

وبحسب تقرير الصحيفة فإن "هدف هذه القوات جمع معلومات استخباراتية من داخل الأراضي اللبنانية، واستكشاف قدرات حزب الله، تمهيدا لعملية برية إسرائيلية وشيكة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة إن "قوات خاصة إسرائيلية نفذت عمليات صغيرة ومحددة في جنوب لبنان، لجمع المعلومات الاستخباراتية واستكشاف آفاق غزو بري أوسع نطاقا قد يحدث في أقرب وقت هذا الأسبوع".

وأوضحت المصادر أن "العمليات التي شملت دخول أنفاق، حدثت مؤخرا وكذلك على مدى الأشهر الماضية، كجزء من الجهود الأوسع التي تبذلها إسرائيل لتقويض قدرات حزب الله على طول الحدود الفاصلة بين إسرائيل ولبنان".

ومع ذلك، تقول الصحيفة إن "توقيت التوغل المحتمل قد يتغير"، مشيرة إلى أن "إسرائيل تتعرض لضغوط شديدة من الولايات المتحدة لعدم شن عملية".

ويقول التقرير إن "جيش الدفاع الإسرائيلي قد ينفذ غارات أكبر في لبنان، بدلاً من الهجوم البري".