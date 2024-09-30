البنتاغون يعلن: نعزز قواتنا في الشرق الأوسط

وقالت البنتاغون، " نواصل متابعة الوضع في الشرق الأوسط ونواصل التركيز على حماية قواتنا والدفاع عن إسرائيل".

وأضاف "اتخذنا إجراءات لتعزيز قواتنا في الشرق الأوسط عبر تمديد مهمة عدد من الوحدات ونشر قوات إضافية"، كاشفة أن "التعزيزات الإضافية في الشرق الأوسط تشمل طائرات من طراز إف 16 وإف 15 وإف 22".

وتواجه منطقة الشرق الأوسط، خطر اتساع دائرة الصراع، وذلك بعد اغتيال الأمين لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله بغارة "إسرائيلية" استهدفت مكان تواجده في الضاحية الجنوبية لبيروت، واستمرار الغارات على مناطق عدة جنوبي لبنان.