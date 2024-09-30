"إسرائيل" تعلن إحباط محاولات إيرانية لتنفيذ عمليات اغتيال

وأكد جهاز "الشاباك" أن محاولات الاغتيال كانت في مراحل متقدمة من التجهيز والتنفيذ.وفي إعلان غير عادي مصحوب بتحذير جدي، طلب "الشاباك" المساعدة من الجمهور، محذرا من نية إيران تنفيذ اغتيالات في إسرائيل.وأعلن الجهاز أنه تم اتخاذ إجراءات كبيرة تم تنفيذها مؤخرا، داعيا للإبلاغ عن أي شبهة أو حتى شك في أمر ما.