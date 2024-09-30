غارات "إسرائيلية" شرقي وجنوبي لبنان

شهدت مناطق شرقي وجنوبي لبنان، مساء الاثنين، غارات "إسرائيلية" جديدة.

وأفادت وسائل إعلام دولية، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على بلدة الرفيد في قضاء راشيا بالبقاع شرقي لبنان".

وأضافت "كما شن غارة أخرى على مدينة النبطية وبلدتي الحوش وكفركلا جنوبي البلاد".

وتشهد لبنان منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد.