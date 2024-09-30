الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها إلى اسرائيل

السومرية نيوز – دولي

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية، عن تعليق رحلاتها إلى اسرائيل حتى 8 تشرين الأول.

وذكرت وسائل إعلامية في خبر تابعته السومرية نيوز، ان "الخطوط الجوية الفرنسية قررت تعليق رحلاتها إلى اسرائيل حتى 8 تشرين الأول المقبل".

جاء ذلك في وقت تستعد إسرائيل الى القيام بالتوغل البري الى الأراضي اللبنانية، فيما توعد حزب الله بالرد القاسي على ذلك.